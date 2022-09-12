بسبب الأمطار والسيول.. تأجيل العام الدراسي في ولاية الجزيرة بالسودان

أعلنت ولاية الجزيرة في وسط السودان تأجيل بداية العام الدراسي، وذلك بعد انهيار عشرات المدارس كليا وتأثر أخرى بشكل جزئي جراء السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت على الولاية خلال الفترة الأخيرة.

وتعيش الولاية تحديات صعبة جراء الأمطار الغزيرة التي غمرت أجزاء منها، حيث تحاصر المياه أيضا العديد من المدارس منذ أكثر من شهر.

وقد تأثرت أكثر من 100 مدرسة بالأمطار والسيول، في حين يوجد أيضا أكثر من 70 سورا مدرسيا على وشك السقوط.

وتبحث السلطات في ولاية الجزيرة عن بدائل تحول دون تعطيل العام الدراسي، وتشارك في ذلك جهات خيرية ومنظمات دولية.

وتصاعدت في السودان المطالب بتأجيل افتتاح العام الدراسي من 18 سبتمبر/أيلول الجاري إلى حين توقف السيول والفيضانات التي اجتاحت معظم ولايات البلاد.

وتأثرت 16 من ضمن 18 ولاية بفيضانات العام الحالي التي أسفرت عن مقتل 122 مواطنا وانهيار 84 ألف منزل وفقا لآخر تحديث صادر عن الدفاع المدني.