الاتحاد الأوروبي يعلق اتفاقية تسهل إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس

فقد المواطنون الروس، بحلول اليوم الاثنين، إمكانية الحصول على تأشيرات بموجب اتفاقية تسمح لهم بسهولة نسبيا الوصول إلى منطقة شنغن، التي تتضمن 22 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي فضلا عن 4 دول أوروبية أخرى.

وكان المجلس الأوروبي قد تبنى الأسبوع الماضي مقترحا لتعليق اتفاقية تسهيل إصدار تأشيرات الدخول مع روسيا.

وستقلص هذه الخطوة بشكل كبير عدد التأشيرات التي تصدر للروس من أجل دخول منطقة شنغن، كما ستزيد رسوم طلب الحصول على التأشيرة من 35 إلى 80 دولارا، وستكون هناك حاجة إلى المزيد من المعاملات الورقية.

وقد يؤدي تشديد القواعد إلى رفض طلبات التأشيرة، وحتى إلغاء التأشيرات الحالية.

وتوفر إرشادات الاتحاد الأوروبي للدول سلطات تقديرية واسعة بالإضافة إلى أساس للقيام بفحص أكثر تفصيلا للطلبات.

وفي الوقت ذاته، يظل الاتحاد الأوروبي مفتوحا أمام المتقدمين الذين يسافرون لأسباب اضطرارية، ولا سيما أفراد عائلات مواطني الاتحاد الأوروبي والصحفيين والمعارضين وممثلي المجتمع المدني.

ويمكن للدول تخفيض رسوم التأشيرة أو التنازل عنها تماما للمنتمين لهذه المجموعات.

يشار إلى أن اتفاقية تسهيل إصدار التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا دخلت حيز التنفيذ عام 2007، على الرغم من تعليقها لرجال الأعمال وممثلي الحكومة والدبلوماسيين بعد فترة وجيزة من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا فبراير/شباط الماضي.