لبيد يكشف عن طلب ألماني لشراء منظومة "أرو 3" الصاروخية من إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد أن ألمانيا تتفاوض مع إسرائيل لشراء منظومة الدفاع الجوي "أرو 3″، كخطوة من برلين لتعزيز قواتها المسلحة.

وقال لبيد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني أولاف شولتز إن "إسرائيل سوف تلعب دورا في بناء قوة دفاع ألمانية جديدة في المقام الأول في مجال الدفاع الجوي"، وأضاف أن الأمر يتعلق "بالتزامنا الكامل بسلامة ألمانيا وسلامة أوروبا وبقدرة الديمقراطيات الحرة على الدفاع عن نفسها"، وفق تعبيره.

وعززت ألمانيا إنفاقها العسكري بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، كما أنها أرسلت العديد من الأسلحة لأوكرانيا في إطار الرد الأوروبي على ذلك الهجوم.

وأوضح لبيد أن المحادثات الإسرائيلية الألمانية من شأنها أن تؤدي إلى اتفاق محتمل في المستقبل، لكنه لم يكشف عن التكلفة.

من جانبه قال شولتز إن ألمانيا سوف تعزز دفاعاتها من خلال شراء المزيد من نظم الدفاع الجوي في المستقبل، ووصف نظام "أرو 3" بأنه "عرض لأداء عالي المستوى"، ولكنه رفض أيضا الخوض في التفاصيل.

ونظام "أرو 3" الصاروخي نظام دفاعي مضاد للصواريخ الباليستية وهو أول صاروخ يطور من قبل إسرائيل والولايات المتحدة وصُمم خصيصا لاعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض.

وأكد مسؤول ألماني لرويترز خطط بلاده لشراء نظام "أرو 3″؛ لكنه قال إنه لم يتم التوقيع على أي صفقات شراء حتى الآن.

وكان لبيد وصل ألمانيا أمس الأحد في زيارة تستغرق يومين، لإجراء محادثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار الألماني أولاف شولتز.