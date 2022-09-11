وزير الخارجية القطري يلتقي مبعوث الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -أمس السبت في الدوحة- مبعوثَ وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة آموس هوكستاين.

وقال المكتب الإعلامي للخارجية القطرية إن اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في مجال الطاقة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء الماضي في الدوحة، وبحث معه علاقات التعاون بين الدوحة والاتحاد الأوروبي وتطويرها، ولا سيما في مجال الطاقة.

وقال المسؤول الأوروبي حينها إن "قطر تلعب دورا أساسيا في مجال الطاقة".