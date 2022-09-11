مصرع 11 زائرا إيرانيا وسائقهم في حادث سير بالعراق

قالت السلطات الصحية في العراق إن 11 زائرا إيرانيا وسائقهم العراقي لقوا مصرعهم اليوم الأحد في حادث سير وسط البلاد، بسبب حريق بعد اصطدام حافلتهم بشاحنة.

وقال مدير إعلام الشؤون الصحية في محافظة بابل أحمد الجبوري إن حافلة صغيرة يقودها عراقي وتنقل زوارا إيرانيين اصطدمت بشاحنة مركونة على طريق في المحافظة الواقعة جنوب بغداد.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أوضح الجبوري أنه "توفي مباشرة 11 إيرانيا والسائق العراقي"، مشيرا إلى اندلاع حريق أيضا. وأضاف أن ثمة 4 جرحى "حالتهم خطرة".

وأكد الجبوري أن سائق الشاحنة المركونة هو إيراني أيضا، و"اعتقل كونه المتسبب في الحادث".

من جهته، قال ضابط مرور في بغداد إن الحادث "أدى إلى انفجار الحافلة واحتراقها واحتراق الركاب داخلها".

وفي 2021، قضى أكثر من 4800 شخص في حوادث سير في العراق، أي أكثر من 13 وفاة في اليوم، حسب ما أعلنته وزارة الصحة منتصف يوليو/تموز الماضي.

وتفيد الأرقام الرسمية بأن نحو مليوني زائر إيراني دخلوا العراق لزيارة مدينة كربلاء بمناسبة "أربعينية الإمام الحسين".