في موقف نادر.. قديروف ينتقد الأخطاء العسكرية الروسية في أوكرانيا

انتقد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف خسارة روسيا مناطق إستراتيجية شرق أوكرانيا، متعهدا باستعادة جميع هذه المناطق التي استردتها القوات الأوكرانية خلال هجومها المضاد المستمر منذ أيام.

ونقلت وكالة الأنباء الشيشانية عن قديروف -الذي يعد من أبرز حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- قوله إن "القوات الروسية ارتكبت أخطاء، وإذا لم تحدث تغييرات فسأتحدث مع قيادتها لأشرح لهم الوضع الميداني"، مضيفا "سنستعيد جميع المناطق التي خسرناها في خاركيف".

وفي رسالة صوتية مدتها 11 دقيقة -نُشرت على تطبيق تليغرام- رفض قديروف خسارة إيزيوم، وهي مركز حيوي للإمدادات، كما أقر بأن الحملة العسكرية "لا تسير وفق الخطة".

ومنذ بداية الحرب في 24 فبراير/شباط الماضي، تشارك وحدات شيشانية في العمليات العسكرية الروسية داخل أوكرانيا.

ويعد السقوط السريع لإيزيوم في إقليم خاركيف أسوأ خسارة عسكرية لروسيا منذ أن أُجبرت قواتها على الانسحاب من العاصمة الأوكرانية كييف في مارس/آذار الماضي.

ولم يعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، أو وزير الدفاع سيرغي شويغو على الخسائر الميدانية الروسية المتوالية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت "إعادة تجميع" من شأنها نقل القوات بعيدا عن خاركيف للتركيز على منطقة دونيتسك (شرقي أوكرانيا)، وهو بيان أثار المزيد من الغضب بين العديد من النشطاء الروس.