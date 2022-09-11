حرب أوكرانيا.. توقف العمل كليا بمحطة زاباروجيا النووية

أعلنت شركة "إنرجو أتوم" اليوم الأحد توقف العمليات بالكامل في محطة زاباروجيا للطاقة النووية الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وتتولى هذه الشركة الحكومية الأوكرانية تشغيل محطة زاباروجيا والتي تعد أكبر محطة للطاقة النووية بالقارة الأوروبية. وأوضحت "إنرجو أتوم" أنها فصلت الوحدة السادسة بالمحطة عن شبكة الكهرباء.

وقد حثت الحكومة الأوكرانية السكان على مغادرة المناطق التي تحتلها روسيا حول المحطة النووية، من أجل سلامتهم.

وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصف المحطة النووية، مما ينذر بحدوث كارثة نووية.

وفي وقت سابق، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا وأوكرانيا على الاتفاق على محيط منزوع السلاح حول هذه المحطة النووية.

وقال غوتيريش "في خطوة أولى، يجب على القوات الروسية والأوكرانية الالتزام بعدم الانخراط في أي نشاط عسكري تجاه موقع المحطة أو من موقعها".

وأضاف "في خطوة ثانية، ينبغي إبرام اتفاق بشأن محيط منزوع السلاح، ويشمل ذلك على وجه الخصوص التزام القوات الروسية بسحب جميع الجنود والمعدات العسكرية من ذلك المحيط، والتزاما من القوات الأوكرانية بعدم الدخول إليه".