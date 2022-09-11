خريطة روسية تكشف حجم تراجع القوات أمام الهجوم الأوكراني

نشرت وزارة الدفاع الروسية خرائط لمنطقة خاركيف أظهرت انسحابا كبيرا للجيش الروسي من هذه المنطقة التي يتواصل فيها هجوم أوكراني مضاد واسع النطاق، مع عدم اعتراف موسكو بحجم الخسائر التي تتحدث عنه كييف.

وخلال إحاطتها اليومية اليوم الأحد، عرضت الوزارة الخرائط في فيديو أظهر أن الجيش الروسي لم يعد يسيطر سوى على جزء صغير من الأراضي الواقعة في شرق منطقة خاركيف خلف نهر أوسكول.

ويأتي ذلك بعدما أظهرت الخرائط المستخدمة من قبل وزارة الدفاع في إحاطتها أمس السبت أن الجيش الروسي كان يحتل مناطق أكبر بكثير في تلك المنطقة، حيث أعلنت كييف اختراقات مهمة في الأيام الأخيرة في وجه القوات الروسية.

وأعلن الجيش الروسي أمس السبت أنه "سحب" قواته الموجودة في منطقي بالاكليا وإيزيوم (شرقي أوكرانيا)، وذلك بهدف "إعادة تجميعها" بالقرب من دونيتسك (إحدى عواصم الانفصاليين الموالين لروسيا)، في حين أفادت كييف بإحراز تقدّم في هجومها المضاد وتكبيد "العدو" خسائر كبيرة.

وأعلن الجيش الأوكراني مطلع الشهر هجوما مضادا في الجنوب قبل أن ينفّذ خلال الأسبوع الماضي اختراقا مفاجئا وخاطفا للخطوط الروسية في الشمال الشرقي في منطقة خاركيف.