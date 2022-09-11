بعد تراشق للتصريحات.. رئيس الوزراء اليوناني يبين موقفه من لقاء أردوغان

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، إنه على استعداد للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغم الخلافات الحادة بين البلدين حول ملفات عدة.

وأضاف ميتسوتاكيس في مؤتمر صحفي بمدينة سالونيك في شمال اليونان "أعدّ التصريحات الأخيرة للرئيس التركي غير مقبولة"، وذلك في معرض تقييم أداء حكومته اقتصاديا العام السابق وكشف الخطة الاقتصادية للعام المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء "مع ذلك، سنحاول دائما إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة"، مردفا أنه "دائما على استعداد للقاء أردوغان".

وأشار ميتسوتاكيس إلى احتمال دعوة تركيا لحضور اجتماع "المجموعة السياسية الأوروبية" الذي سيعقد في براغ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مؤكدا أنه لن يعارض هذه الدعوة.

خلافات

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن تركيا ستثير نزاعا عسكريا في بحر إيجة، قال رئيس الوزراء اليوناني إنه لا يستطيع "حتى تخيل مواجهة عسكرية"، محذرا من أنه في مثل هذا السيناريو، سيصدر من القوات المسلحة اليونانية "رد حاسم".

واتهم أردوغان اليونان مرارا باحتلال جزر منزوعة السلاح في بحر إيجة، قائلا إن تركيا مستعدة "لفعل ما هو ضروري" عندما يحين الوقت.

وعبّر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن قلقه من تصريحات أردوغان، في حين بعثت اليونان برسائل إلى حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة تشكو مما وصفته بالتعليقات "التحريضية".

وحسب وكالة الأناضول، فقد بعثت أنقرة أيضا رسائل إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة لتوضح موقفها من القضايا محل الخلاف بين البلدين.

وتشهد تركيا واليونان خلافات قائمة منذ عقود بشأن جملة من القضايا بينها حدود الجرف القاري لكل منهما، والتحليق الجوي في منطقة بحر إيجة، ووضع جزر منزوعة السلاح وجزيرة قبرص المقسمة.