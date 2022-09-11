بايدن: هجمات 11 سبتمبر غيرت مسار تاريخ أميركا

أحيت الولايات المتحدة ذكرى ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي أسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف شخص وغيّرت "مسار تاريخ أميركا"، كما قال الرئيس جو بايدن اليوم الأحد.

وتجمّع أقارب الضحايا وعناصر الشرطة والإطفاء ومسؤولون في مدينة نيويورك عند النصب التذكاري والمتحف الوطني لـ11 سبتمبر/أيلول في الجزء الجنوبي من مانهاتان، حيث تليت أسماء الأشخاص الذين قتلوا كما الحال كل عام منذ وقوع الهجمات.

وبينما أحيا بايدن الذكرى في مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حيث صدم الخاطفون إحدى الطائرات في مبنى الوزارة، شاركت نائبته كامالا هاريس في إحياء الذكرى في نيويورك.

وقتل 2977 شخصا في تلك الهجمات التي تبنّاها تنظيم القاعدة حيث صدمت طائرتان برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، وطائرة ثالثة البنتاغون، والرابعة التي يبدو أنها كانت تستهدف مبنى الكونغرس أو البيت الأبيض تحطمت في منطقة حرجية في شانكسفيل في بنسلفانيا، بعد هجوم مضاد من الركاب، ولم ينج أحد من ركاب الطائرات الأربع.

وكان زعيم القاعدة أسامة بن لادن في ذلك الوقت قد برر تنفيذ تلك الهجمات بأنها رد فعل على الظلم المتواصل الذي يمارس "على أبنائنا في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي جنوب السودان وفي غيرها كما في كشمير وآسام".

وقال الرئيس بايدن، في الفعالية المنظمة في البنتاغون حيث قتل 184 شخصا، على تويتر "بعد 21 عاما، نبقي حية ذكرى جميع الأرواح الثمينة التي سُرقت منا في غراوند زيرو وفي شانكسفيل في بنسلفانيا وفي البنتاغون".

كما كتب بايدن "لقد تغير مسار تاريخ أميركا في ذلك اليوم"، داعيا الأميركيين إلى الدفاع عن الديمقراطية.

وما زالت هجمات 11 سبتمبر/أيلول ماثلة بأذهان الأميركيين، ويتذكر كل أميركي تقريبا ما كان يفعله في ذلك اليوم وسماء مانهاتن الصافية الزرقاء والبرجين اللذين انهارا وسط طوفان من اللهب والغبار والمعدن.

يذكر أن حربين في أفغانستان والعراق شنّتهما الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وتسبّبتا في سقوط أكثر من 500 ألف مدني كما خلفتا أكثر من 6200 قتيل بين الجنود الأميركيين وكلفتا الولايات المتحدة 4 آلاف مليار دولار.