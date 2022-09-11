أمير قطر يستقبل عقيلة صالح ويناقشان تطورات الأوضاع في ليبيا

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمكتبه في الديوان الأميري رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والوفد المرافق له، وبحثا آخر المستجدات في ليبيا.

وذكر الديوان الأميري -في بيان- أن رئيس مجلس النواب أطلع أمير قطر على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وأعرب عن شكره وتقديره لدعم دولة قطر المتواصل والدائم لدولة ليبيا وشعبها.

وتابع البيان أنه جرى في المقابلة بحث أوجه تنمية التعاون وتعزيزه بين البلدين، ومناقشة المستجدات الراهنة في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه، جدد أمير قطر تأكيد موقف بلاده تجاه الشعب الليبي؛ ودعم خياراته وتحقيق تطلعاته من أجل وحدة ليبيا واستقرارها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية.

ووصل عقيلة صالح، أمس السبت، إلى الدوحة في زيارة غير معلنة المدة هي الأولى له إلى قطر.

وتأتي زيارة صالح بعد لقاء عقده رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الخميس الماضي، مع أمير قطر في الدوحة، حيث بحثا دعم الجهود الدولية لإجراء انتخابات تحل الأزمة الليبية.