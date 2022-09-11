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أمير قطر يستقبل عقيلة صالح ويناقشان تطورات الأوضاع في ليبيا

للقاء أمير قطر بعقيلة صالح رئيس مجلس النواب بليبيا المصدر: حساب الديوان الأميري على تويتر
الشيخ تميم بن حمد (يمين) يستقبل رئيس مجلس النواب بليبيا عقيلة صالح (حساب الديوان الأميري على تويتر)
11/9/2022

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمكتبه في الديوان الأميري رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والوفد المرافق له، وبحثا آخر المستجدات في ليبيا.

وذكر الديوان الأميري -في بيان- أن رئيس مجلس النواب أطلع أمير قطر على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وأعرب عن شكره وتقديره لدعم دولة قطر المتواصل والدائم لدولة ليبيا وشعبها.

وتابع البيان أنه جرى في المقابلة بحث أوجه تنمية التعاون وتعزيزه بين البلدين، ومناقشة المستجدات الراهنة في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه، جدد أمير قطر تأكيد موقف بلاده تجاه الشعب الليبي؛ ودعم خياراته وتحقيق تطلعاته من أجل وحدة ليبيا واستقرارها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية.

ووصل عقيلة صالح، أمس السبت، إلى الدوحة في زيارة غير معلنة المدة هي الأولى له إلى قطر.

وتأتي زيارة صالح بعد لقاء عقده رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الخميس الماضي، مع أمير قطر في الدوحة، حيث بحثا دعم الجهود الدولية لإجراء انتخابات تحل الأزمة الليبية.

المصدر : الجزيرة + وكالات