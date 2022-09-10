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قتلى وجرحى بتحطم مروحية "بلاك هوك" في أفغانستان

مروحية بلاك هوك خلال عرض عسكري سابق لطالبان في قندرهار (الأوروبية)
10/9/2022-|آخر تحديث: 10/9/202208:37 PM (مكة المكرمة)

أفادت وزارة الدفاع التابعة لحكومة طالبان المؤقتة في أفغانستان اليوم السبت بمقتل 3 أشخاص بينهم طياران وإصابة 5 آخرين بتحطم مروحية من طراز "بلاك هوك" خلال تدريب في العاصمة الأفغانية كابل.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع عناية الله خوارزمي إن مروحية من طراز بلاك هوك حلّقت للتدريب وتحطمت بسبب مشكلة فنية داخل حرم جامعة الدفاع الوطني"، مضيفا أن 5 أشخاص أصيبوا أيضا.

 

 

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، أقامت حركة طالبان عرضا عسكريا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى لانسحاب القوات الأميركية.

وشهد العرض مشاركة عشرات المركبات العسكرية بما في ذلك عربات هامفي ومدرعات أميركية ودبابات تم الاستيلاء عليها خلال الحرب أو التخلي عنها من قبل القوات الأجنبية في أثناء انسحابها الفوضوي.

المصدر : وكالات