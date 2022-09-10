قتلى وجرحى بتحطم مروحية "بلاك هوك" في أفغانستان

أفادت وزارة الدفاع التابعة لحكومة طالبان المؤقتة في أفغانستان اليوم السبت بمقتل 3 أشخاص بينهم طياران وإصابة 5 آخرين بتحطم مروحية من طراز "بلاك هوك" خلال تدريب في العاصمة الأفغانية كابل.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع عناية الله خوارزمي إن مروحية من طراز بلاك هوك حلّقت للتدريب وتحطمت بسبب مشكلة فنية داخل حرم جامعة الدفاع الوطني"، مضيفا أن 5 أشخاص أصيبوا أيضا.

که بر اثر آن متاسفانه دو پیلوت و یک خدمه شهید شده و پنج تن دیگر زخم برداشته اند.

رهبری وزارت دفاع ملی با عرض تسلیت به خانواده های شهدا از خداوند بزرگ به آنان جنت فردوس و به زخمی ها شفای عاجل استدعا می نماید.#وزارت_دفاع_ملی pic.twitter.com/N2hOOsrSp9 — د ملي دفاع وزارت – وزارت دفاع ملی (@modafghanistan2) September 10, 2022

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، أقامت حركة طالبان عرضا عسكريا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى لانسحاب القوات الأميركية.

وشهد العرض مشاركة عشرات المركبات العسكرية بما في ذلك عربات هامفي ومدرعات أميركية ودبابات تم الاستيلاء عليها خلال الحرب أو التخلي عنها من قبل القوات الأجنبية في أثناء انسحابها الفوضوي.