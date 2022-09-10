نيويورك تعلن حالة الطوارئ لمجابهة شلل الأطفال بعد اكتشاف أول إصابة به منذ 10 سنوات

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول حالة الطوارئ لمكافحة فيروس شلل الأطفال، إثر ظهور دلائل على انتشاره بين سكان الولاية.

وأصدرت هوشول هذا الأمر التنفيذي، الجمعة، بهدف تعزيز معدلات التطعيم ضد شلل الأطفال، بعدما اكتشف الفيروس في عينات مياه الصرف الصحي في 4 مقاطعات بالولاية.

وبدأت نيويورك مراقبة مياه الصرف الصحي بعدما أصيب شخص بالغ لم يأخذ لقاح شلل الأطفال بالمرض في مقاطعة روكلاند في يوليو/تموز الماضي.

وصنفت السلطات هذا الرجل -الذي بات يعاني الشلل- بأنه أول إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة منذ قرابة عقد، وفقا لما أعلنته إدارة الصحة بالولاية.

وقالت مفوضة الصحة في الولاية ماري باسيت -في بيان- "أقول ببساطة إننا لا يمكننا المغامرة. إذا لم يتم تطعيمكم أنتم أو أطفالكم أو لم تكونوا على دراية بالتطعيمات، فإن الإصابة بالشلل تصبح خطرا حقيقيا".

وتعدّ معدلات التطعيم ضد شلل الأطفال منخفضة بشكل خطير في بعض مقاطعات نيويورك، وفق إحصاءات رسمية.