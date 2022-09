روسيا تعلن الانسحاب من مناطق رئيسية وأوكرانيا تتحدث عن نجاح هجومها المضاد

أعلنت روسيا السبت أن قواتها قامت بعملية إعادة تمركز شرق أوكرانيا وأنها بصدد الانسحاب من مناطق رئيسية بإقليم خاركيف، بينما قال وزير الخارجية الأوكراني إن نجاح هجوم مضاد على القوات الروسية يؤكد أن بوسع أوكرانيا هزيمة هذه القوات لكنها تحتاج إلى مزيد من الأسلحة من شركائها.

وقال الجيش الأوكراني إنه حقق اختراقات متكررة للدفاعات الروسية آخرها استعادة مدينة إستراتيجية قرب الحدود الروسية، والتقدم عشرات الكيلومترات جنوبا، مؤكدا أنه نجح في استعادة مناطق يتجاوز مجموع مساحتها 3 آلاف كيلومتر هذا الشهر.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها اتخذت قرارا بإعادة نشر القوات الروسية من إزيوم وبالاكليا شرقي أوكرانيا لتدعيم وتقوية المواقع في محور دونيتسك. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إنه في غضون 3 أيام تم القضاء على أكثر من ألفي عسكري أوكراني وأجنبي خلال هذه العملية.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية تنسحب أيضا من مناطق رئيسية بإقليم خاركيف وأنه من المنتظر سحب القوات الروسية من مدينة بالاكليا التي كان الأوكرانيون أعلنوا استعادتها الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع إن الغرض من إعادة تجميع القوات هو تعزيز الوحدات الموجودة في إقليم دونيتسك المجاور.

ميدانيا أيضا، قالت وسائل إعلام روسية إن 8 أشخاص على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في قصف أوكراني استهدف أحد الأسواق في مدينة دونيتسك.

كما أدى القصف إلى تدمير عدد من المحلات التجارية، ونشرت مواقع روسية صورا لما قالت إنها للسوق الذي استهدفته القذائف الأوكرانية.

بدوره، قال الجيش الأوكراني إن قواته استعادت السيطرة على مدينة كوبيانسك في خاركيف القريبة من الحدود الروسية شرق البلاد، بعد معارك مع القوات الروسية.

كما أعلن الجيش إعادة السيطرة على ألف كيلومتر مربع من الأراضي التي كانت تسيطر عليها القوات الروسية، مؤكدا أن قواته دمرت تجمعات لهذه القوات ومواقع قيادة وتحكم ودفاع جوي و20 مخزنا للذخيرة.

وفي تطور جديد اليوم خرج الجنرال الأوكراني فاليري زالوجني ليؤكد أنه "منذ مطلع سبتمبر/أيلول، عاد أكثر من 3000 كيلومتر مربع إلى السيطرة الأوكرانية. وفي محيط خاركيف، بدأنا التقدّم ليس في الجنوب والشرق فحسب، بل أيضا باتّجاه الشمال. نحن على بعد 50 كلم عن الحدود".

واتهمت قيادة الأركان الأوكرانية القوات الروسية بشن 13 ضربة صاروخية و23 غارة جوية على مناطق مختلفة من أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وحدة الاستطلاع في الجيش الأوكراني أنها وصلت إلى تخوم مدينة "إزيوم" جنوبي خاركيف، وأن معارك تجري في مدنية "كوبيانسك" بمقاطعة خاركيف.

وبثت وسائل إعلام أوكرانية صورا قالت إنها لوصول القوات الأوكرانية إلى مدخل "إيزيوم" الخاضعة لسيطرة القوات الروسية.

وكان الجيش أعلن في وقت سابق أن وحداته رفعت العلم الأوكراني فوق مبنى الإدارة المحلية في مدينة بلاكليا القريبة من إزيوم.

The town of Balakliya, Kharkiv region, is liberated by Ukrainian troops!

The Commander of Ukrainian Land Forces, Hero of Ukraine, Colonel General Oleksandr Syrskyi is leading the Ukrainian offensive in this sector.

The Ukrainian flag has been raised in the town centre. pic.twitter.com/zQ8ngDitZw

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 10, 2022