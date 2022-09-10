بمراسم تاريخية يشاهدها العالم لأول مرة.. تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

أعلن مجلس الجلوس على العرش اليوم السبت تنصيب تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة، وذلك بعد يومين من وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، وسط مراسم تاريخية يشهدها العالم لأول مرة على الهواء مباشرة.

وفي جلسة متلفزة عُقدت في قصر سانت جيمس بلندن، قال المجلس إن "الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج، وبوفاة جلالتها، هو الآن ملكنا تشارلز الثالث، فليحفظ الرب الملك".

وتضم هيئة الجلوس على العرش كبار الساسة، والقضاة، والمسؤولين، ووجهاء من العائلة الحاكمة، وشخصية دينية.

وتجمعت الحشود أثناء البيان الرسمي لتنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا من شرفة بقصر سانت جيمس في لندن.

وبعد تنصيبه ملكا، شدد تشارلز الثالث في كلمة ألقاها على أنه يدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة المنوطة بالملك.

وتعهد بمتابعة "المثال الملهم المترسخ في دستورنا"، وقال إن الملكة إليزابيث الثانية قدمت نموذجا لا مثيل له في الحكم، مضيفا "خسارتنا لا تعوّض بوفاتها".

ووصف الملك البريطاني الجديد وفاة والدته إليزابيث الثانية بأنها "خسارة لا تعوض"، لكنه أضاف "أعلم بأنني سأكون محاطا بمودة وولاء الشعوب التي دُعيت لأن أكون على رأس دولها"، مؤكدا أنه يتشجع بدعم زوجته "الحبيبة".

وبعدها، بدأ كبار أعضاء البرلمان البريطاني مبايعتهم للملك الجديد تشارلز الثالث بالقسم بالولاء له.

واستنادا إلى رئيس مجلس العموم فإن ضيق الوقت الحالي لم يسمح سوى لعدد قليل من أعضاء البرلمان بأداء القسم، وأن باقي الأعضاء سيؤدون قسمهم في وقت لاحق.

ويتوقع أن تستمر مراسم تتويج الملك تشارلز عدة أيام وفقا لتقاليد مستمرة في المملكة المتحدة منذ عقود.