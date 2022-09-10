القصر الملكي البريطاني يعلن موعد جنازة الملكة إليزابيث

أعلن قصر باكنغهام اليوم السبت أن مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية ستقام في 19 سبتمبر/أيلول في كنيسة ويستمنستر في لندن عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينيتش.

وأكد القصر أن جثمان الملكة التي توفيت أول أمس الخميس عن 96 عاما سيُنقل بعد ذلك إلى كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور غرب لندن.

ويرقد الجثمان حاليا في تابوت مغطى بالراية الملكية لأسكتلندا التي وضع عليها إكليل من الزهور في قاعة في قصر بالمورال شمال شرق أسكتلندا.

وسينقل نعش الملكة برا لمسافة 290 كيلومترا من المقر النائي إلى قصر هوليرود هاوس في "إدنبره" غدا الأحد.

وفي عاصمة أسكتلندا، سينقل النعش من قصر هوليرود هاوس إلى كاتدرائية سانت جيلز، حيث يبقى حتى الثلاثاء المقبل.





وسينقل جوا لاحقا إلى قصر باكنغهام في لندن قبل أن تسجى الملكة في قاعة ويستمنستر اعتبارا من الأربعاء المقبل.

وستشيع إليزابيث إلى مثواها الأخير في كنيسة سان جورج في قلعة وندسور، حيث دُفِن زوجها الأمير فيليب الذي توفي في التاسع من نيسان/أبريل 2021.

ودُفِن هناك أيضا أقرب أقرباء الملكة، والدها الملك جورج السادس ووالدتها التي كانت تلقب بـ "الملكة الأم" وشقيقتها الأميرة مارغريت.

وقال الإيرل مارشال فيتزالان هوارد دوق نورفولك "سنقوم بواجبنا على مدى الأيام المقبلة بقلوب يعتصرها الحزن، لكن بأقوى عزم أيضا لنضمن وداعا يليق بواحدة من الشخصيات التي تميز بها عصرنا".

ومن المنتظر أن يحضر الجنازة الرسمية العديد من زعماء الدول في كافة أنحاء العالم.