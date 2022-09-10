3 زلازل تهز إقليم بابوا الإندونيسي

ضرب زلزال قوته 6.1 درجات إقليم بابوا الإندونيسي صباح اليوم السبت، تلته هزة أخرى شدتها 5.8 درجات بعد بضع دقائق وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت الهيئة إن الزلزالين سُجلا على عمق 15 كيلومترا على بعد حوالي 272 كيلومترا من مدينة أبيبورا.

وضرب زلزال ثالث بقوة 5.9 درجات المنطقة نفسها على عمق 32 كيلومترا.

ولم تعلن السلطات على الفور وقوع إصابات أو أضرار مادية، ولم يتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي، فيما تحدثت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية في تغريدة عن هزات معتدلة وأضرار محدودة.

وقال منسق الوكالة إن سكان سارمي البالغ عددهم 11 ألف نسمة شعروا بالزلزال، كما شعر بها سكان مامبيرامو البالغ عددهم 36 ألف نسمة.

وتشهد إندونيسيا زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادي، وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد حيث تصطدم الصفائح التكتونية التي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط.