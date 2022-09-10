تركيا تتهم اليونان باستهداف سفينة تجارية قبالة سواحلها

اتهمت السلطات التركية اليوم السبت وحدات من خفر السواحل اليوناني باستهداف سفينة تجارية ترفع علم جزر القمر أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة جزيرة تركية.

وبحسب بيان نشرته قيادة خفر السواحل التركي، ونشرته وكالة الأناضول، فقد أطلق زورقان تابعان للجانب اليوناني نيران على السفينة "أناتوليان" المخصصة للرحلات التجارية بهدف مضايقتها.

وحسب المصدر ذاته، فقد وقع الحادث أثناء إبحار السفينة في المياه الدولية على بعد 11 ميلا بحريا عن جزيرة "بوزجا" التابعة لولاية جناق قلعة (شمال غربي تركيا).

ولدى وصول زورقين لخفر السواحل التركي غادر الزورقان اليونانيان المنطقة على وجه السرعة.

وأشار البيان إلى عدم وقوع قتلى أو جرحى بين طاقم السفينة المكون من 18 فردا جراء النيران التي أطلقتها الوحدات اليونانية متجاهلة قواعد القانون الدولي، وفق تعبيره.

فتح تحقيق

وذكر أن القيادة خصصت زورقين لمرافقة السفينة، وأن تحقيقا بدأ في الحادثة بناء على تعليمات المدعي العام المناوب في جناق قلعة.

في سياق متصل، نشرت قيادة خفر السواحل مشاهد توثق لحظة مضايقة الوحدات اليونانية السفينة، والأماكن التي اخترقها الرصاص فيها.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجانب اليوناني على ما ذكره بيان خفر السواحل التركي.

وتصاعد التوتر مؤخرا بين اليونان وتركيا، وبلغ حد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء الماضي أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة في حال استمرت التهديدات اليونانية ضدها، مؤكدا أن "للصبر حدودا".

وكانت وزارة الدفاع التركية قالت إن طائرات تركية حلقت في المجال الجوي الدولي تعرضت "لمضايقات" من جانب نظام الدفاع اليوناني الموجود على جزيرة كريت.

كما تقول أنقرة إن اليونان تسلح جزرها بشكل غير قانوني في شرق بحر إيجة، وهو أمر محظور بموجب معاهدة لوزان لعام 1923 ومعاهدة باريس لعام 1947.