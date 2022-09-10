اجتماع برلين: الانتخابات هي الحل الوحيد لأزمة ليبيا

أكدت الدول المشاركة في الاجتماع الدولي بشأن ليبيا الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين التزامها بدعم مسار شامل نحو إجراء انتخابات باعتبارها حلا وحيدا لأزمة البلاد.

وجرى الاجتماع يومي الخميس والجمعة الماضيين، وذلك بصيغة "3+2+2" التي تشمل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا باعتبار الدول الثلاث أعضاء دائمين في مجلس الأمن، إضافة إلى تركيا وإيطاليا وألمانيا ومصر.

وأعلن عن مخرجات الاجتماع المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو في تغريدات نشرها عبر حسابه على تويتر، موضحا أن المجتمعين أكدوا مجددا التزامهم المشترك بدعم مسار شامل للانتخابات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة التي طال أمدها في ليبيا.

وبحسب أورلاندو، فقد رفض المشاركون في الاجتماعات عدم الاستقرار والإجراءات أحادية الجانب، دون ذكر تفاصيل، وأعربوا في الوقت نفسه عن تطلعهم إلى العمل بشكل وثيق مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة.

الدبيبة وباشاغا

وتشهد ليبيا حاليا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى كلفها البرلمان ويرأسها فتحي باشاغا، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية ويقودها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

ولحل تلك الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب الدولة الليبيين للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات.

ولم تفلح تلك اللجنة في التوصل إلى تلك القاعدة بسبب خلاف أعضائها حول بعض البنود، أهمها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وسط دفع دولي لقادة البلاد من أجل تجاوز الخلافات والمضي قدما نحو الحل.