إصابة 29 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط الضفة

أصيب 29 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين، مساء أمس الجمعة، في بلدة سِنْجل شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية في مركز إسعاف ببلدة سنجل إن طواقم الإسعاف التابعة للمركز تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي، وإصابة بالرصاص المطاطي، و25 حالة اختناق جراء المواجهات.

ووفق شاهد عيان من بلدة سنجل، فإن عشرات الفلسطينيين خرجوا في مسيرة سلمية احتجاجا على استيلاء مستوطنين على أراضيهم شمالي البلدة.

وأضاف أن مستوطنين اعترضوا المشاركين في المسيرة، ثم تدخل جيش الاحتلال لصالح المستوطنين وفرّق المحتجين مستخدما الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية، مما أوقع إصابات بين الفلسطينيين.

في سياق آخر، شارك عشرات الفلسطينيين بينهم ملثمون مسلحون، وفق شهود عيان، في وقفة عند مدخل مخيم الأمعري بمدينة البيرة، تطالب بالإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد، المريض بالسرطان، والذي قال نادي الأسير إنه يحتضر.

كما شارك عشرات في وقفة أخرى بمخيم قلنديا شمالي القدس، بحسب شهود عيان، تطالب بتسليم جثمان الشاب محمد شحام، الذي قتله الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام منزله في المخيم منتصف أغسطس/آب الماضي.

وتحتجز إسرائيل جثامين نحو 100 فلسطيني قتلتهم أو توفوا وهم رهن الاعتقال منذ 2015، وفق توثيق الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء.