نادي الصحافة في واشنطن يمنح جائزته السنوية لصحفية الجزيرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة

منح نادي الصحافة في واشنطن جائزته السنوية لصحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة تكريما لإرثها المهني.

واستلمت لينا أبو عاقلة ابنة شقيق شيرين الجائزة نيابة عن العائلة، وألقت كلمة شددت فيها على ضرورة محاسبة قتلة شيرين.

وتحدثت رئيسة نادي الصحافة جين هدسون عن ضرورة إحقاق الحق في قضية شيرين من خلال تجديد المطالبة بإجراء تحقيق شامل في مقتلها، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.

واغتيلت شيرين في 11 مايو/أيار 2022، في أثناء سلسلة الهجمات الإسرائيلية على الضفة وخلال تغطيتها لاقتحام جنين في منطقة الجابريات بين مخيم جنين وقرية برقين غربي مدينة جنين، حيث أصابها قناص إسرائيلي برصاصة وراء أذنها، وأصاب كتف زميلها علي السمودي الذي يعمل منتجا لقناة الجزيرة في جنين.

وقد ولدت شيرين في مدينة القدس المحتلة عام 1971، لأسرة فلسطينية مسيحية، تنحدر من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، وحصلت على الجنسية الأميركية من والديها، لكنها لم تعش في أميركا، وتعد من الرعيل الأول للمراسلين الميدانيين في "الجزيرة".