بعد أسبوع من انهيار الهدنة.. جبهة تيغراي تتهم قوات إثيوبية وإريترية بشن هجوم على الإقليم

قال متحدث باسم جبهة تحرير تيغراي، اليوم الخميس، إن قوات إثيوبية وإريترية شنت هجوما في إقليم تيغراي واستهدفت قوات الجبهة، وذلك بعد أسبوع من تجدد القتال شمالي إثيوبيا.

وذكر المتحدث غيتاتشو رضا، عبر موقع تويتر، أن قوات البلدين هاجمت منطقة أدايابو الواقعة شمال الإقليم.

ولم يرد تعقيب فوري من أي من الحكومتين الإثيوبية أو الإريترية على هذه المزاعم.

وقد تجدد القتال شمال إثيوبيا منذ 24 أغسطس/آب الماضي بعد وقف إطلاق النار على مدى 5 أشهر.





وتتهم حكومة أديس أبابا جبهة تيغراي بانتهاك وقف إطلاق النار بهجومها على الجبهة الشرقية في إقليم أمهرة، وتوسيعها مناطق الاشتباك، وفقا للحكومة.

وفي المقابل، نفت الجبهة سابقا إعلان الحكومة إسقاط طائرة كانت تحمل أسلحة لقوات تابعة للجبهة، وقالت إن رئيس الوزراء آبي أحمد يبحث عن مسوغ لحملته المستمرة لما وصفته بالإبادة الجماعية.