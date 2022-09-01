هنية يؤكد استعداد المقاومة لنصرتهم.. الأسرى يتراجعون عن الإضراب بعد استجابة الاحتلال لمطالبهم

قرر الأسرى الفلسطينيون التراجع عن الإضراب عن الطعام الذي بدؤوه اليوم الخميس، بعدما ألغت إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي إجراءات تعسفية بحقهم، في حين أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية استعداد المقاومة لخوض معركة للدفاع عن الأسرى.

وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى -في بيان اليوم الخميس- إن تراجع سلطات الاحتلال عن إجراءاتها يدل على صلابة موقف الأسرى ووحدتهم داخل الأسر.

وحسب بيان للأسرى، تراجعت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية عن قرار النقل التعسفي للأسرى من ذوي أحكام المؤبد بشكل دوري، وقررت وقف الإجراءات التعسفية بحقهم واستجابت لمطالبهم.

وثمنت لجنة الطوارئ موقف الجماهير الفلسطينية بكل أطيافها، لمساندة قضيتهم واستعدادهم لدعم معركتهم، كما توجهت بالتحية للأسرى على صبرهم وجهوزيتهم في مواجهة انتهاكات الاحتلال ومصلحة السجون.

وكان أسرى حركة فتح في سجون الاحتلال الإسرائيلي وجهوا نداء إلى الجماهير الفلسطينية بالنفير العام، والاستعداد لمساندة الأسرى في إضرابهم عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية.

وأكد أسرى حركة فتح في رسالة مكتوبة أن وقوف الشارع الفلسطيني إلى جانب الأسرى في هذه المعركة هو السلاح الأقوى، والكلمة الفصل، لتقصير أمد الإضراب وتحقيق مطالب الأسرى في أسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن الأسير الفلسطيني خليل عواودة علّق أمس إضرابه عن الطعام الذي استمر 127 يوما، بعدما تمكنت محاميته من انتزاع قرار مكتوب من النيابة العسكرية الإسرائيلية بالإفراج عنه في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفي السياق، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الأسير المحرر عمر الجعبري وشقيقه من بيتهما في جنين شمالي الضفة الغربية.





المقاومة تتعهد

من جانبه، قال إسماعيل هنية إن المقاومة الفلسطينية مستعدة لخوض أي غمار في سبيل الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأكد هنية -في مؤتمر صحفي بإسطنبول- أن المقاومة لن تقبل استمرار تفرد إدارة السجون الإسرائيلية بالحركة الأسيرة، على حد تعبيره.

وشدد على أن تحرير الأسرى في سجون الاحتلال أولية بالنسبة لحركة حماس.

في سياق متصل، قررت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع داخل الخط الأخضر رفض طلب الاستئناف في قضية الأسير الفلسطيني أحمد مناصرة بذريعة سريان مفعول قانون مكافحة الإرهاب عليه.

وقال محامي الدفاع خالد زبارقة إن المحكمة رفضت طلب الاستئناف للإفراج عن مناصرة بحجة أن وضعه الصحي غير خطير.

يذكر أن الأسير مناصرة المعتقل منذ 7 سنوات يعاني من وضع صحي صعب بسبب سياسة العزل الإنفرادي التي يتعرض لها في سجن الرملة منذ 10 أشهر.