فلسطين.. شهيدان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس والبيرة

أفاد مراسلو الجزيرة باستشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات وقعت في نابلس والبيرة بالساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وجاء استشهاد الشاب سامر خالد (25 عاما) من مخيم العين بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية خلال اشتباكات مع جيش الاحتلال في مخيم بلاطة شرق المدينة.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان لمراسل الجزيرة نت عاطف دغلس إن اشتباكات وقعت بين مقاومين بينهم خالد وقوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة بهدف اعتقال مطلوبين لها.

وأصيب خالد خلال الاشتباكات بجراح خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا الحكومي قبل أن يفارق الحياة.

صباح مُعطر بدماء الشهداء 💔 استشهاد القمرين يزن عفانة و سامر خالد في مواجهات الفجر مع الاحتلال pic.twitter.com/w1aFsjfl3H — ‏﮼أبوفارس𓂆ے (@husam_k2) September 1, 2022

وذكر شهود عيان أن الاشتباكات استمرت لبعض الوقت، حيث اشتبك المقاومون مع القوات الخاصة الإسرائيلية بشكل مباشر بعدما كشفوا اقتحامها للمخيم.

ونعت مكبرات الصوت بمساجد مخيم العين في نابلس الشهيد خالد ودعت للمشاركة بتشييع جثمانه في وقت لاحق من اليوم.

واستشهد أيضا الشاب يزن عفانة من مخيم قلنديا جنوب رام الله، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها فجر اليوم خلال مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في حي أم الشرايط بمدينة البيرة.

واندلعت المواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال للحي بهدف اعتقال مطلوبين لديها.