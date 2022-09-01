تايوان تعلن إسقاط مسيّرة مجهولة وتسجل عددا قياسيا للتوغلات الجوية الصينية

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن قواتها المتمركزة على جزيرة صغيرة قبالة سواحل البر الصيني أسقطت، اليوم الخميس، طائرة مسيّرة "مدنية مجهولة الهوية" بعدما خرقت منطقة محظورة.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب أن "القوات المتمركزة اتبعت الإجراءات لتحذير الطائرة المسيرة، لكن بدون جدوى. وأسقطت الطائرة المسيرة بنيران دفاعية".

وقد أكدت تايوان أمس الأربعاء أنها ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها وتشن هجوما معاكسا إذا دخلت القوات الصينية أراضيها، وذلك مع زيادة بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة.

وتعدّ الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتؤكد أن الجزيرة ستعود إلى سيادتها يوما ما، وبالقوة إن لزم الأمر.

وبلغ التوتر ذروته في مضيق تايوان في أعقاب زيارة أجرتها مطلع أغسطس/آب الماضي إلى تايبيه رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، مما أثار غضب بكين، التي أطلقت إثر ذلك أكبر تدريبات عسكرية لها في محيط الجزيرة.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم أن التوغلات الجوية الصينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية سجلت رقما قياسيا في أغسطس/آب.

ووفق قاعدة بيانات جمعتها الوكالة، فإن 446 طائرة صينية، معظمها مقاتلات، دخلت منطقة تحديد الهوية لأغراض الدفاع الجوي التابعة لتايوان في أغسطس/آب الماضي، أي أكثر من عدد الخروقات المسجلة طيلة العام 2020 والبالغ 380.

وقال مسؤولون بوزارة الدفاع في تايوان إن الدوريات العسكرية الصينية "عالية الكثافة" قرب تايوان مستمرة، وإن نية بكين جعل مضيق تايوان الذي يفصل بين الجانبين "بحرا داخليا" تابعا لها من شأنه أن يكون المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.