السلطات المصرية تجدد حبس الصحفي بقناة الجزيرة مباشر ربيع الشيخ

جددت السلطات المصرية -الأربعاء- حبس الزميل ربيع الشيخ الصحفي في قناة الجزيرة مباشر لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

واعتقل الشيخ في الأول من أغسطس/آب 2021 في مطار القاهرة الدولي، عندما وصل إليه ليلتحق بزوجته وأطفاله لقضاء عطلة عائلية.

واستنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية مطلع أغسطس/آب المنتهي قرار السلطات المصرية تجديد حبس الزميل ربيع الشيخ -الصحفي في قناة الجزيرة مباشر- احتياطيا مدة 45 يوما، واحتجازه من دون محاكمة أو تهم مدة عام، وطالبت بالإفراج الفوري عنه وعن زملائه الثلاثة المحتجزين.

وقد أثر استمرار تمديد احتجاز الزميل على مدى العام والحبس الانفرادي في سجن طرة السيئ السمعة تأثيرا شديدا عليه، وأدى إلى تدهور صحته البدنية والنفسية.