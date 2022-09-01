البحرية الإيرانية تطلق النار على قارب يقل مسلحين في مضيق باب المندب

أعلنت البحرية الإيرانية اليوم الخميس أنها أبعدت قاربا حاول الاقتراب من سفينة تجارية إيرانية في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن البحرية الإيرانية أنها أطلقت النار على القارب الذي كان يقل 12 مسلحا، قبل أن يلوذ بالفرار.

ووصفت المسلحين الذين كانوا على متن القارب بأنهم قراصنة.

وذكرت البحرية الإيرانية أنها تصدت قبل 3 أيام لـ3 قوارب وصفتها بالمشبوهة، حاولت الاقتراب من سفينة تجارية إيرانية.

وقالت إن هذه الحادثة هي الثالثة من نوعها في البحر الأحمر خلال شهر.

والعام الماضي، أعلنت البحرية الإيرانية أن سفنها أحبطت هجومين على ناقلتي نفط إيرانيتين في خليج عدن وقرب باب المندب.