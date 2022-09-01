رفضا لإجراءات الاحتلال.. ألف أسير يعتزمون اليوم خوض إضراب جماعي عن الطعام

أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن تأجيل الأسرى إضرابهم عن الطعام إلى المساء بعدما كان مقررا البدء به صباح اليوم الخميس، وذلك لإتاحة فرصة للحوار مع مصلحة سجون الاحتلال.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكدت أن الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال تستعد للبدء في الإضراب عن الطعام خلال ساعات؛ ما لم تأخذ إدارة السجون الإسرائيلية بالمطالب التي تقدمت أمس الأربعاء بها لجنة الطوارئ العليا للإضراب.

وقال نادي الأسير إن نحو ألف معتقل يشرعون اليوم الخميس بإضراب عن الطعام، من مختلف السجون والفصائل.

وأضاف في بيان أن إدارة السجون ما تزال على موقفها وترفض الاستجابة لمطالب الأسرى، وأبرزها التراجع عن جملة الإجراءات التنكيلية التي تحاول أن تفرضها على الأسرى، لفرض مزيد من عمليات السيطرة، والتي في جوهرها استهداف لمنجزات الحركة الأسيرة، والمسّ بحقوقهم على صعيد الحياة الاعتقالية.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسرى منذ 22 أغسطس/آب الماضي، استأنفوا خطواتهم النضالية التي علّقوها في مارس/آذار الماضي، بعد أن عادت إدارة السجون التلويح بفرض إجراءاتها.

واستندت خطوات الأسرى على مسار "العصيان والتمرد" على قوانين إدارة السجون، وذلك بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى "الفحص الأمني"، وإرجاع وجبات الطعام، بالإضافة إلى ارتداء الزي البني (الشاباص)، وإغلاق الأقسام، وحل الهيئات التنظيمية.

ونفّذ الأسرى تاريخيا 25 إضرابا جماعيا على الأقل منذ عام 1967، تمكنوا فيها من انتزاع حقوقهم الأساسية، وشاركت الأسيرات مشاركة فاعلة في معظم الإضرابات.

كما نفذ نحو 400 أسير إضرابات فردية عن الطعام منذ أواخر عام 2011، جلها كانت ضد الاعتقال الإداري.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4550 أسيرا، بينهم 27 أسيرة، و175 قاصرا، و670 معتقلا إداريا؛ أي بلا محاكمة أو تهمة.