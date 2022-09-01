الفيضانات تقتل المئات وتشرد آلاف العائلات في أفغانستان

تسببت الأمطار الغزيرة التي تهطل على أفغانستان منذ شهر في مقتل 182 شخصا وإصابة 250 آخرين بينهم نساء وأطفال، وفق ما أفاد به الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد اليوم الخميس، مطالبا القوى الدولية والدول الإسلامية والمنظمات الإنسانية مساعدة الحكومة في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.

وأضاف أن أكثر من 3 آلاف منزل دمرتها الأمطار، فضلا عن إتلاف أراض زراعية في شرق البلاد.

وأشار الناطق باسم الحركة إلى أن ألف رأس من المواشي نفقت أيضا، مؤكد أن الحكومة ستقدم ما بوسعها من دعم للمتضررين.

وبين أن التغير المناخي وسوء إدارة البنى التحتية من قبل "السلطات السابقة" وكذلك الجفاف الذي ساهم في تصلب التربة، عوامل ساهمت في تعقيد الوضع.

وأوضح مجاهد أنه "في حال ازدادت الفيضانات سوءا، لن يكون لدى الإمارة الإسلامية موارد كافية لمساعدة" المنكوبين.

ويلقى العشرات من الأفغان سنويا مصرعهم بسبب السيول والفيضانات وبالخصوص في المناطق الريفية الفقيرة حيث سريعا ما تنهار المساكن ضعيفة البنيان.

وتواجه أفغانستان منذ وصول حركة طالبان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021 أزمة مالية إنسانية حادة إثر تجميد مليارات من أصولها بالخارج وكذلك توقف المساعدات الدولية.