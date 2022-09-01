أعلنت وزارة السياحة السعودية أن الحاصلين على تأشيرة إقامة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي يمكنهم دخول السعودية بتأشيرة سياحية إلكترونية، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

وتشمل التعديلات الجديدة أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم، موضحة أن التقديم على هذه التأشيرة الإلكترونية يكون من خلال موقع: visitsaudi.com/visa.

وقالت الوزارة -في بيان لها- اليوم الخميس أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن هذه التعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة شملت توسيع الفئات المؤهلة، وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين في زيارة المملكة لغرض السياحة.

كما منحت اللائحة الجديدة استثناء للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من الولايات المتحدة الأميركية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية "شنغن"، على أن يكون قد تم استخدامها مرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة.

يسرنا إعلان إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج وأيضا الحاصلين على تأشيرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن كما يشمل السماح المقيمين بشكل دائم في دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة pic.twitter.com/7eZHzTNKaq — وزارة السياحة (@Saudi_MT) September 1, 2022

فئات متعددة

كما يدخل في هذا أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، إضافة إلى الحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأميركية، أو إقامة دائمة في دول الاتحاد الأوروبي، أو إقامة دائمة في المملكة المتحدة، بما في ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى القادمون برفقته، وذلك من خلال التأشيرة عند الوصول إلى أي من منافذ المملكة البرية أو البحرية أو الجوية.

وأكدت لائحة التأشيرة السياحية المعدلة على السياح أثناء وجودهم في المملكة الامتثال للأنظمة والتعليمات المتبعة، بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات، كما نوهت الوزارة إلى أن التأشيرة السياحية لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تتيح أداء العمرة أثناء موسم الحج.

ودعت وزارة السياحة السعودية الراغبين في الحصول على المزيد من التفاصيل حول لائحة التأشيرة السياحية المعدلة، ومعرفة قائمة الدول التي يمكن لحاملي جنسيتها طلب الحصول على التأشيرة؛ إلى زيارة المنصة الإلكترونية: www.visitsaudi.com.