أردوغان: قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "مسيسة"

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ووصفها بأنها مسيسة وغير عادلة عندما يتعلق الأمر بتركيا، وعكس ذلك حين يتعلق الأمر بدول أوروبية كبرى مثل فرنسا وألمانيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان اليوم الخميس بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة خلال مشاركته في حفل افتتاح العام القضائي الجديد.

وركزت الكلمة على شؤون داخلية قانونية، حيث اعتبر الرئيس التركي أن هناك من يحاول بكل قوته جعل نظام العدالة في تركيا ضحية للمؤامرات القذرة للعصابات الإجرامية التي يمكن تخمين الجهات المتصلة بها، على حد قوله.

وتعهد أردوغان بأن تعمل حكومته على اتخاذ خطوات جديدة لزيادة مستوى الرضا عن الخدمات القضائية والأمن القانوني، فضلا عن تسهيل الوصول إلى العدالة، ومن ذلك تبسيط الإجراءات القضائية وتطوير حلول بديلة وإطلاق مشاريع جديدة لإنهاء الإجراءات في فترة معقولة وضمان تجلي العدالة في وقتها.

وأكد الرئيس التركي أن حزب العدالة والتنمية نفذ إصلاحات مهمة خلال السنوات العشرين الماضية (منذ وصوله إلى السلطة) من أجل تعزيز مفهوم دولة القانون في البلاد، فضلا عن الاهتمام بقضايا حقوق وحريات الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل وتطوير نظام العدالة.