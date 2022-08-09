"بكين تعد لغزونا".. تايوان تطلق مناورات نوعية في محاكاة لصد هجوم من الصين

قال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو، اليوم الثلاثاء، إن بكين تستخدم مناوراتها الجوية والبحرية العسكرية حول الجزيرة للإعداد للغزو وتغيير الوضع القائم في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وقد أجرت الصين أكبر مناوراتها العسكرية على الإطلاق حول تايوان الأسبوع الماضي في رد غاضب على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحافي في تايبيه أن الصين "استخدمت المناورات وخططها العسكرية للإعداد لغزو تايوان" مضيفا أن "نية الصين الحقيقية هي تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان والمنطقة بأكملها".

وأضاف "إنها تجري تدريبات عسكرية واسعة النطاق وإطلاق صواريخ بالإضافة إلى هجمات إلكترونية وحملة تضليل وضغط اقتصادي من أجل إضعاف الروح المعنوية في تايوان".

وجدد إدانته للمناورات الصينية التي استمرت حتى أمس رغم قول بكين في البداية إنها ستنتهي في اليوم السابق، مشيرا إلى أنها أعاقت أحد أكثر طرق الشحن البحري ازدحاما في العالم.

وجاء المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية التايواني بعدما أجرى الجيش تدريبات بالذخيرة الحية تحاكي صد هجوم يستهدف الجزيرة.

ووصف المسؤول التايواني مناورات بكين بأنها "انتهاك صارخ لحقوق تايوان" ومحاولة للسيطرة على المياه المحيطة بها ومنطقة آسيا والمحيط الهادي الأوسع.

وقال أيضا "نية الصين الحقيقية هي تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان والمنطقة بأكملها".

وشكر وزير الخارجية التايواني الحلفاء الغربيين لوقوفهم في وجه الصين، قائلا "هذا يبعث برسالة واضحة للعالم بأن الديمقراطية لن تخضع لترهيب الاستبداد".