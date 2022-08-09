كوريا الجنوبية.. مصرع 8 أشخاص وفقدان 6 آخرين جراء أقوى أمطار منذ 80 عاما

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن أقوى أمطار تهطل على كوريا الجنوبية منذ 80 عاما أودت بحياة 8 أشخاص وأدت إلى فقدان 6 آخرين، بالإضافة إلى غمر المنازل والمركبات والمباني ومحطات مترو

الأنفاق بالمياه.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مناطق بالعاصمة سيول ومدينة إينتشون بغرب البلاد وإقليم جيونجي الذي يحيط بسيول هطلت عليها أمطار وصل منسوبها إلى أكثر من 100 ميليمتر في الساعة مساء أمس الاثنين.

وقالت إدارة الأرصاد الكورية إنه من المتوقع هطول 300 ميليمتر من الأمطار على منطقة العاصمة حتى بعد غد الخميس.

وقد أودت الأمطار بحياة 5 أشخاص، في حين فقد 4 آخرون في سيول، وتوفى 3 أشخاص في إقليم جيونجي، وفُقد اثنان آخران.