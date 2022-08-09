شاهد.. والدة إبراهيم النابلسي توجه رسالة مؤثرة بعد اغتياله

وجهت والدة الشهيد إبراهيم النابلسي القيادي بكتائب شهداء الأقصى، الذي اغتالته قوات الاحتلال بمدينة نابلس، رسالة مؤثرة توحي بالثبات والصمود.

وقالت "أم الشهيد" في مقطع فيديو تداوله ناشطون راثية نجلها بعد مقتله مع زميليه بنيران الاحتلال "إبراهيم طخوه.. فيه (يوجد) 100 إبراهيم.. كلكم أولادي.. كلكم إبراهيم".

وأضافت داعية "اللهم استودعتك فلذة كبدي، استودعتك من كان عندي وأصبح عندك يا الله، اجعل الجنة مدخله وأكرمه وارض عنه وأرضه".

وتعالت أصوات هتافات الحاضرين من حولها "يا أم الشهيد نيالك.. يا ريت إمي بدالك..".

وبالإضافة إلى النابلسي، استشهد اثنان من قادة كتائب شهداء الأقصى هما إسلام صبوح وحسين طه، إثر اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة بنابلس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي -في بيان- أن قواته استهدفت النابلسي، بعد ساعات من محاصرته داخل منزل في نابلس، وأن الحصار تخلله تبادل لإطلاق النار.

وكان النابلسي أحد أبرز المطلوبين لدى إسرائيل، وقد نجا من عدة عمليات اغتيال شنتها قوات الاحتلال.