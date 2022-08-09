أحيت مدينة ناغازاكي اليابانية اليوم الثلاثاء الذكرى الـ77 لقصفها بالقنبلة الذرية الأميركية خلال الحرب العالمية الثانية، بينما دعا عمدتها إلى التخلص من الأسلحة النووية.

ووقفت المدينة دقيقة صمت تمام الساعة 11.02 صباحا، وهو توقيت انفجار قنبلة بلوتونيوم، تحمل اسم "فات مان"، أطلقتها قاذفة أميركية على المدينة اليابانية الساحلية يوم التاسع من أغسطس/ آب عام 1945.

وفي كلمة بعنوان "إعلان السلام" خلال مراسم إحياء الذكرى في حديقة السلام بالمدينة، دعا عمدة ناغازاكي الدول التي تمتلك أسلحة نووية إلى طرح نهج واقعي للمضي قدما في نزع السلاح النووي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد حذّر من أن البشرية "تلعب بمسدس محشو" في إطار الأزمات الحالية بشأن السلاح النووي.

وقال -في كلمة له خلال مراسم إحياء الذكرى في مدينة هيروشيما- إنه قبل 77 عاما "قتل عشرات آلاف الأشخاص بلحظة في هذه المدينة، مؤكدا أن الأزمات الحالية التي تنطوي على خطر نووي تنتشر بسرعة، من الشرق الأوسط إلى شبه الجزيرة الكورية، مرورا بالحرب الروسية على أوكرانيا.

وكان إلقاء قنبلة ذرية على ناغازاكي بعد 3 أيام من إسقاط قنبلة مماثلة على مدينة هيروشيما، على بعد نحو 300 كيلومتر إلى الشمال الشرقي.

ولقى نحو 140 ألف شخص حتفهم بعد القصف الأميركي في السادس من أغسطس/ آب 1945 على هيروشيما، وهذه الحصيلة تشمل أيضًا الأشخاص الذين نجوا من القصف لكنهم ماتوا لاحقًا بسبب الإشعاعات.

وبعد 3 أيام، انفجرت قنبلة ذرية أميركية ثانية فوق ناغازاكي، مما أسفر عن مقتل 74 ألف شخص حتى نهاية عام 1945.