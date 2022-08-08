عاجل: وكالة أنباء إيرانية تنقل عن مسؤول إيراني أن طهران قدمت ردا مبدئيا على نص الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي
8/8/2022-|آخر تحديث: 8/8/202207:50 PM (مكة المكرمة)
وكالة الأنباء الإيرانية عن مسؤول إيراني: طهران قدمت ردا مبدئيا على نص الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي.
الخارجية الأميركية: إيران قالت مرارا إنها مستعدة لإحياء الاتفاق وعلينا أن نرى إن كانت أقوالها تطابق أفعالها.
الخارجية الأميركية: نص الاتحاد الأوروبي هو الأساس الوحيد الممكن لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة مستعدة للتوصل سريعا إلى اتفاق على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي.
المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: لدينا نص نهائي وثمة قرارات يجب اتخاذها في العواصم المعنية للعودة للاتفاق النووي.
المصدر : الجزيرة