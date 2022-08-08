لحظات مؤثرة من غزة.. شاهد- فلسطينية تبكي خطيبها بحرقة بعد استشهاده في قصف إسرائيلي

بتأثر كبير احتضن فلسطيني ابنته خلال وداع خطيبها الذي استشهد مع والدته في قصف إسرائيلي منزلهما في مخيم الشعوت برفح جنوب قطاع غزة.

وقال والد الفتاة عبير حرب وهو يحتضن ابنته وقد غلبت دموعه صوته "بنتي عروس يا ناس لسه.. بنتي فقدت حياتها بالمعنى الكامل"، مضيفا "نحن أمام هذا العالم الذي يتفرج على جراحنا لا يسعنا إلا أن نقول: تفرجوا ما شئتم".

واستشهد الشاب إسماعيل عبد الحميد دويك ووالدته هناء عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهما في مخيم الشعوت برفح جنوب قطاع غزة.

وكتب شقيق الشهيد في منشور على فيسبوك "نعم الرجال أنت يا إسماعيل، لم تترك والدتك، أبيت إلا أن تحتضنها كما حضنتك في ولادتك، لله درك يا فتى! لله درك يا حبيبي! طابت لك الشهادة واستحققتها بشرف كبير".

وأفاد ناشطون بأن الشهيد إسماعيل يعمل في محل لبيع البهارات وأدوات التنظيف في سوق بمخيم رفح، وعُقد قرانه على خطيبته عبير منتصف يونيو/حزيران الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 41 شهيدا -بينهم 15 طفلا و4 سيدات- وإصابة 311 بجراح مختلفة.