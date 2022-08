بايدن "غاضب" من جرائم قتل 4 مسلمين في ولاية نيو مكسيكو

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن "حزنه وغضبه" من 4 جرائم قتل منفصلة أودت بحياة 4 مسلمين في ولاية نيو مكسيكو.

وتحقق الشرطة الأميركية في علاقة محتملة بين مقتل 3 مسلمين مؤخرا ومقتل مسلم آخر خلال العام الماضي في مدينة ألباكركي بولاية نيو مكسيكو جنوب الولايات المتحدة.

وقال بايدن في تغريدة على تويتر تعليقا على جرائم القتل تلك "أشعر بالغضب والحزن بسبب حوادث القتل المروعة لأربعة رجال مسلمين في ألباكركي".

وكانت الشرطة الأميركية قد أعلنت أن جريمة قتل رجل مسلم مساء يوم الجمعة الماضي في مدينة ألباكركي بولاية نيو مكسيكو قد تكون مرتبطة بحوادث قتل 3 مسلمين آخرين في المدينة نفسها.

وأوضح بايدن أن إدارته تنتظر تحقيقا كاملا في الحوادث التي استهدفت 4 أفراد من الجالية المسلمة في المدينة، وكان آخرهم شاب من جنوب آسيا قُتل أول أمس السبت.

وأعرب الرئيس الأميركي عن تضامنه مع عائلات الضحايا، قائلا إن إدارته تقف بقوة إلى جانب الجالية المسلمة، مؤكدا "أنه لا مكان لجرائم الكراهية في أميركا".

I am angered and saddened by the horrific killings of four Muslim men in Albuquerque. While we await a full investigation, my prayers are with the victims’ families, and my Administration stands strongly with the Muslim community.

These hateful attacks have no place in America.

— President Biden (@POTUS) August 7, 2022