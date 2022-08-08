ماجد الأنصاري: قطر لعبت دورا مفصليا في وقف إطلاق النار بغزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دور بلاده كان مفصليا للتأكد من خفض التوتر وصولا لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف الأنصاري في مقابلة مع الجزيرة أن دور قطر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة كان قائما عبر اتصالات بكل الأطراف لإيقاف العدوان.

وتابع أن الاتصالات إقليميا ودوليا استمرت بشكل حثيث لإيجاد صيغة عملية تنهي التوتر وتضمن عدم انكسار الاتفاق، وفق تعبيره.

وتابع أن هدف التواصل مع الأطراف كان فهم طبيعة التوتر ومآلاته بعد اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، وإيقاف هدر الدماء ومعاناة الفلسطينيين في غزة.

كما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والمسؤولين في الوزارة أجروا اتصالات ماراثونية خلال الأيام الأخيرة مع مختلف الأطراف، للتعرف على حقيقة الموقف في غزة وضمان تبادل المعلومات بغية الوصول إلى حلول.

وأوضح أن دبلوماسية بلاده تعتمد على الحوار وجمع الأطراف، وقد حققت نجاحا على أصعدة عدة، مشيرا إلى أن الملف الفلسطيني من أهم الملفات التي تعمل عليها الدبلوماسية القطرية.

وأشار المتحدث القطري إلى أن الدوحة نددت من خلال بيانين بالتصعيد الإسرائيلي في غزة واقتحام المسجد الأقصى.