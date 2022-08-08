من أجل 5 دقائق.. جيش الاحتلال يعدّل بيانا له بشأن الهدنة في غزة

أكد الجيش الإسرائيلي أنه شنّ ضربات على مواقع للجهاد الإسلامي في غزة قبيل سريان الهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ الساعة 23:30 بتوقيت فلسطين، مناقضا بذلك بيانا سابقا له.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن بادئ الأمر أنه شن ضربات على مواقع لحركة الجهاد الإسلامي بعيد دخول الهدنة حيّز التنفيذ.

لكنه عدّل لاحقا بيانه مؤكدا أنه شنّ الضربات "الساعة 23:25" بالتوقيت المحلي، معلنا "إنها الضربة الأخيرة للجيش قبل الهدنة التي تدخل حيّز التنفيذ الساعة 23:30".

وفي غزة، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي تقيّدها بالتوقيت المعلن لبدء سريان الهدنة، لكنّها أكدت في بيان حقّها في "الرد على أي عدوان صهيوني".

واعتبارا من الجمعة نفذت إسرائيل ضربات جوية، وبالمدفعية الثقيلة، استهدفت بشكل أساسي مواقع في غزة لحركة الجهاد التي ردت بإطلاق مئات الصواريخ.

وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء الأحد ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 44 بينهم 15 طفلا، وأكثر من 300 جريح في القطاع.

وتعد هذه المواجهة الأعنف منذ حرب أيار/مايو 2021 التي استمرت 11 يوما ودمرت القطاع الساحلي المحاصر من إسرائيل، وخلفت 260 شهيدا في الجانب الفلسطيني بينهم مقاتلون، و14 قتيلا في الجانب الإسرائيلي بينهم جندي، وفق السلطات الإسرائيلية.