الجهاد الإسلامي تصدر قائمة بأسماء قادتها الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي الأخير

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الاثنين استشهاد 12 من عناصرها في العدوان الإسرائيلي الذي استمر 3 أيام على قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، في بيان صحفي "نزف ثلّة مكونة من 12 قمرا من القادة والمجاهدين الميامين الذين ارتقوا خلال معركة (وحدة الساحات)، وقدّموا أرواحهم ووقفوا في وجه العربدة الصهيونية".

وأشارت الحركة إلى أنها فقدت اثنين من أبرز قادتها خلال المعركة وهما "القائد الكبير تيسير الجعبري، مسؤول المنطقة الشمالية، والقائد الكبير خالد منصور مسؤول المنطقة الجنوبية"، حسب البيان.

كما أوردت أسماء 10 أشخاص آخرين، من بينهم "القائد رأفت الزاملي، والقائد سلامة عابد، والقائد زياد المدلل".

ومساء أمس الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين حركة الجهاد الإسلامي بغزة وإسرائيل، بجهود قطرية ومصرية، حيز التنفيذ.





وعلى مدار الثلاثة أيام الماضية، شن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها يوم الجمعة الماضي، ضد حركة الجهاد الإسلامي.

في المقابل، أطلقت سرايا القدس رشقات صاروخية وقذائف هاون باتجاه المواقع الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 44 فلسطينيا وإصابة 360 آخرين بجروح مختلفة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة أن غارات إسرائيل على القطاع دمرت 18 وحدة سكنية بشكل كلي، و71 بشكل جزئي غير صالح للسكن، و1675 بشكل جزئي صالح للسكن.