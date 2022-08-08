الاتفاق النووي.. إيران تعترض على تحقيق بأنشطة سرية ومفاوض روسي يتحدث عن تقدم بمباحثات فيينا

طالبت إيران بضرورة أن تنهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تحقيقاتها بشأن العثور على آثار لمواد نووية في مواقع سرية، في وقت تحدث الممثل الروسي عن تقدم بالجولة الجديدة من مباحثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

وجدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اعتراضه على تحقيقات تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف توضيح أنشطة نووية سرية في الماضي.

وقال أمير عبد اللهيان في مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "سنستمر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها يجب أن تنأى بنفسها عن الانحرافات السياسية وتنفيذ عملها في إطار عمل تقني".

وكانت مباحثات فيينا قد علقت منتصف مارس/آذار مع تبقي نقاط تباين بين طهران وواشنطن، واستؤنفت الخميس الماضي في أعقاب طرح الاتحاد الأوروبي -الذي يتولى تنسيق المباحثات- اقتراح تسوية قال إنه يأخذ في الاعتبار مختلف الملاحظات.

ويوم الجمعة الماضي، أكد مصدر رسمي إيراني أن من النقاط -التي يتم بحثها راهنا- القضية المرتبطة بتحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور سابقا على آثار لمواد في مواقع لم تصرّح طهران بأنه سبق أن شهدت أنشطة نووية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" عن مصدر إيراني أن قضية المواقع غير المعلنة "ذات طابع سياسي، ولا ينبغي استخدامها ذريعة ضد إيران في المستقبل".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في تقرير أواخر مايو/أيار إن إيران لم تقدّم توضيحات وافية بشأن العثور على آثار لمواد في 3 مواقع لم تصرّح بأنها شهدت أنشطة نووية.

وتلا التقرير قرار لمجلس محافظي الوكالة تقدمت به دول غربية، ينتقد طهران لعدم تعاونها، مما أثار توترا متزايدا مع إيران التي أوقفت العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض من منشآتها النووية.

وحذر المدير العام للوكالة رافايل غروسي -في حينه- من أن الخطوة الإيرانية قد توجه ضربة قاصمة لجهود إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.





تقدم في المباحثات

من جهته، أفاد ميخائيل أوليانوف المفاوض الروسي في مباحثات فيينا بأن المباحثات بين طهران والدول الست الأخرى تسير في الاتجاه الصحيح، موضحا أن بلاده تدعم تماما مسودة الاتفاق الحالي.

وقال السفير الروسي للمنظمات الدولية في فيينا على تويتر، الأحد، بعد اجتماع مع كبير المفاوضين الأوروبيين إنريكي مورا "يبدو أننا نحرز تقدما. لذا نأمل ألا يحدث ما يفسده" دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

غير أنه لم تظهر بعد أي مؤشرات على حدوث انفراجة مطلع الأسبوع بعد استئناف المفاوضات في فيينا الخميس الماضي، وذلك عقب 5 أشهر من التوقف.

وأجرت واشنطن وطهران، أواخر يونيو/حزيران، مباحثات غير مباشرة في العاصمة القطرية بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، وانتهت دون تحقيق اختراق.

وفي الجولة الحالية من المباحثات في فيينا، يحاول دبلوماسيون من الولايات المتحدة وإيران والأطراف الخمسة الأخرى (الصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا) حل مسائل نهائية بشأن اتفاق يقضي برفع العقوبات الأميركية وإعادة فرض قيود على برنامج طهران النووي.