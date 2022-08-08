إيطاليا.. الجيش يفجر قنبلة عمرها أكثر من 80 عاما

قام خبراء بالجيش الإيطالي بتفجير قنبلة تعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية شمالي البلاد، في عملية شهدت إجلاء 3 آلاف شخص لأسباب أمنية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أنه تم، أمس الأحد، رصد القنبلة التي تزن 450 كيلوغراما في نهر بو بالقرب من مانتوا، على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب شرق ميلانو.

وبحسب الوكالة، فقد أزال خبراء الجيش المفجر من القنبلة قبل نقلها إلى كهف يبعد حوالي 45 كيلومترا حيث تم تفجيرها بطريقة خاضعة للسيطرة.

وتم إجلاء حوالي 3 آلاف من سكان المنطقة المحيطة بالموقع الذي تم اكتشاف القنبلة به، وبدأ السكان في العودة إلى منازلهم بعد الظهر.