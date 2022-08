أول شاحنة وقود تدخل غزة بعد وقف إطلاق النار وبايدن يدعو لتطبيق الاتفاق بحذافيره

عاد الهدوء إلى قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والمتبادل بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي حيز التنفيذ بدءا من الساعة 23:30 مساء أمس الأحد، وذلك بعد اتصالات مصرية وقطرية.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الهدوء يخيم على القطاع مع سريان وقف إطلاق النار، بعد تكثيف إطلاق الصواريخ من غزة مساء أمس الأحد.

كما قالت مراسلة الجزيرة إن الهدوء يخيم أيضا على تل أبيب ومحيطها.

وألغى الجيش الإسرائيلي كافة تعليمات الطوارئ والقيود المفروضة على سكان منطقة غلاف غزة.

وقبل ساعات من سريان الاتفاق قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة التصعيد الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 44 شهيدا -بينهم 15 طفلا و4 نساء- بالإضافة إلى 360 جريحا.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إن إسرائيل خضعت للشروط التي وضعتها الحركة لوقف إطلاق النار ومن خلال ضمانات مصرية واضحة، وهي الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة والأسير بسام السعدي.

ونبه النخالة -في مؤتمر صحفي بطهران- إلى أنه إذا لم تلتزم إسرائيل بتلك الشروط فإن الحركة ستعتبر الاتفاق لاغيا وتستأنف المعركة.

في السياق ذاته، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها استكملت تقييم الوضع واستعراض نتائج العملية العسكرية والتقييم الأمني المستقبلي.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء الإسرائيلية أنه في حال انتهاك وقف إطلاق النار فإن إسرائيل تحتفظ بحق الرد بقوة.

وعادت الحياة إلى شوارع قطاع غزة بشكل تدريجي، كما فتحت المؤسسات الحكومية والأهلية والتعليمية والمحال التجارية أبوابها منذ صباح اليوم.

وحسب الاتفاق، سيفتح معبر بيت حانون لحركة الأفراد ومعبر كرم أبو سالم لدخول البضائع والسولار اللازم لتشغيل محطة الكهرباء التي توقفت عن العمل بسبب انعدام الوقود.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية فتح المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة أمام الحالات الإنسانية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وبدأت شاحنات الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة الدخول عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، بعد أن فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المعبر اليوم بشكل جزئي.

وكانت محطة الكهرباء قد توقفت عن العمل يوم السبت الماضي بسبب نفاد الوقود، ومن المقرر أن تدخل اليوم 30 شاحنة محملة بالوقود لتشغيل المحطة.

وحصلت الجزيرة على نص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.

ونص البيان على وقف إطلاق النار بشكل كامل ومتبادل عند الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي في فلسطين.

وذكر أن مصر تبذل جهودها وتلتزم بالعمل للإفراج عن الأسير الفلسطيني خليل عواودة ونقله للعلاج، مضيفا أنها ستعمل على الإفراج عن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دور قطر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة كان قائما عبر اتصالات مع كل الأطراف لإيقاف العدوان.

وأضاف الأنصاري -في مقابلة مع الجزيرة- أن هدف التواصل مع الأطراف كان فهم طبيعة التوتر ومآلاته بعد اغتيال الجعبري، وإيقاف سفك الدماء ومعاناة الفلسطينيين في غزة.

وأشار إلى أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري والمسؤولين في الوزارة أجروا اتصالات ماراثونية خلال الأيام الأخيرة مع مختلف الأطراف، للتعرف على حقيقة الموقف في غزة وضمان تبادل المعلومات بغية التوصل إلى حلول.

وفي الولايات المتحدة، رحب الرئيس الأميركي جو بايدن بالاتفاق، وأشاد بدور قطر ومصر في تحقيقه، قائلا إنه يؤيد إجراء تحقيق في تقارير سقوط ضحايا من المدنيين.

ودعا بايدن جميع الأطراف إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بحذافيره، وضمان تدفق الوقود والإمدادات الإنسانية إلى غزة مع وقف القتال.

كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان وقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل، ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام به.

وعبر غوتيريش عن حزنه على الضحايا جراء الغارات الجوية على غزة والإطلاق العشوائي للصواريخ نحو إسرائيل، وفق تعبيره.

وأشار بيان صحفي للمتحدث باسم الأمين العام إلى إغلاق المعابر إلى غزة ونقص الطاقة ودمار مئات المباني وتشريد آلاف الفلسطينيين.

وأكد غوتيريش أن حل الدولتين سينهي دورات العنف المدمرة إلى الأبد.

وكان المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينسلاند رحب أيضا بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، وأثنى على دور قطر القوي ودور مصر الحاسم والدور الأميركي في الاتفاق.

وقال وينسلاند إن الوضع ما زال هشا للغاية، وحث الأطراف على احترام اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أكد أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة الوضع بشكل عاجل، مشددا على ضرورة التزام الأطراف ببذل كل ما يلزم لإنهاء التصعيد وتثبيت التهدئة وضمان سلامة المدنيين.

من جهتها، قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز -في تغريدة على تويتر- إن وقف إطلاق النار خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف إراقة الدماء.

وحثت المقررة الأممية جميع الأطراف على احترام الاتفاق، كما أشارت إلى ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على وجه السرعة لتخفيف العبء عن الضحايا.

1/The ceasefire is a step in the right direction to stop the bloodshed. I urge all parties to respect it.

The situation of all victims must be addressed and humanitarian aid must be speedily allowed into Gaza to alleviate the burden on the victims. pic.twitter.com/QXVISAnuKb

— Francesca Albanese, UN SRoPt (@FranceskAlbs) August 7, 2022