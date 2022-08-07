سفن محملة بالحبوب والغذاء تغادر أوكرانيا واستمرار عمليات التفتيش في إسطنبول

أبحر أسطول مؤلف من 4 سفن تحمل شحنات من الحبوب في ساعة مبكرة اليوم الأحد من موانئ أوكرانيا في البحر الأسود، في ثاني شحنة من منتجات غذائية منذ توصل أوكرانيا وروسيا إلى اتفاق عبور آمن في 22 يوليو/تموز الماضي.

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف عبر تويتر إن السفينة "مصطفى نجاتي" التي ترفع علم ليبيريا، والسفن ستار هيلينا وجلوري وريفا ويند التي تبحر تحت علم جزر مارشال؛ انطلقت. ولم يتم تحديد المحتويات ووجهاتها بشكل دقيق.

وقالت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية على فيسبوك إن سفن البضائع السائبة الأربع محملة بنحو 170 ألف طن من الذرة ومواد غذائية أخرى.

ويشرف مركز التنسيق المشترك في إسطنبول -حيث يعمل أفراد من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة- على عملية استئناف تصدير الحبوب وفق الاتفاق الموقع في 22 يوليو/تموز الماضي في مدينة إسطنبول.





وصول سفينة لأوكرانيا

وفي وقت متأخر أمس السبت، وصلت سفينة الشحن "فولمار إس" إلى ميناء تشورنومورسك الأوكراني، وهي أول سفينة قادمة إلى أوكرانيا منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي.

وقال كوبراكوف "خطوتنا التالية هي ضمان قدرة الموانئ الأوكرانية على التعامل مع أكثر من 100 سفينة شهريا".

وكان مركز التنسيق المشترك -قال في وقت متأخر أمس السبت- إنه صرح بتحرك 5 سفن جديدة عبر البحر الأسود، بواقع 4 تغادر من ميناءي تشورنومورسك وأوديسا وواحدة قادمة.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع التركية إن السفن التي غادرت الموانئ الأوكرانية كان من بينها السفينة جلوري، التي تحمل 66 ألف طن من الذرة وستتجه إلى إسطنبول، في حين ستتجه السفينة ريفا ويند وعلى متنها 44 ألف طن من الذرة إلى الإسكندرونة.

وتابعت الوزارة أن السفينتين الأخريين اللتين غادرتا أوكرانيا هما ستار هيلينا، التي تحمل 45 ألف طن من الدقيق وستتجه إلى الصين، والسفينة مصطفى نجاتي، التي تحمل 6 آلاف طن من زيت دوار الشمس وستتجه إلى إيطاليا.

تفتيش بولارنت

وفي سياق متصل، بدأ في إسطنبول اليوم الفريق المشترك تفتيش السفينة "بولارنت" القادمة من أوكرانيا، وتحمل حبوب الذرة.

وأفادت وكالة الأناضول بأن السفينة -التي تحمل العلم التركي- كانت رست مساء أمس السبت شمالي إسطنبول، بعد أن انطلقت من ميناء تشورنومورسك (جنوبي أوكرانيا).

وخضعت السفينة المحملة بـ12 ألف طن من حبوب الذرة لعملية التفتيش من قبل فريق مركز التنسيق المشترك، الذي يضم ممثلين من تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تواصل السفينة المذكورة رحلتها عقب استكمال عملية التفتيش، باتجاه ميناء ولاية كوجه إيلي على بحر مرمرة.





وثيقة إسطنبول

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.

وفي هذا الإطار، انطلقت أول سفينة محملة بالذرة من موانئ أوكرانيا في الأول من أغسطس/آب الجاري، متجهة إلى لبنان.

وشكلت روسيا وأكرانيا معا قبل بدء الحرب بينهما ما يقرب من ثلث صادرات القمح على مستوى العالم.