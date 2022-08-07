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قمع واعتقالات طالت نوابا.. احتجاجات في كردستان العراق على الفساد وتردي الأوضاع

People gather for a rally called for by the New Generation Movement, a Kurdish opposition party, in Iraq's northeastern city of Sulaimaniyah in the autonomous Kurdistan region, on August 6, 2022. - Security forces in Iraq's autonomous Kurdistan region fired tear gas and rubber-coated bullets Saturday to disperse anti-government protesters and detained seven opposition lawmakers, an AFP journalist and an official said. (Photo by Shwan MOHAMMED / AFP)
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها السليمانية أمس السبت استجابة لدعوة حزب الجيل الجديد (الفرنسية)
7/8/2022

أطلقت قوات الأمن في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق الغاز المدمع لتفريق مئات المتظاهرين الذين تجمعوا أمس السبت وسط المدينة احتجاجا على الفساد وتردّي المعيشة، واعتقلت نوابا من حزب كردي معارض كان دعا للمظاهرة.

ودعا حزب "الجيل الجديد" (حزب كردي معارض) إلى مظاهرة في مدينة السليمانية (ثاني أكبر مدن الإقليم) تنديدا بالفساد وتراجع الحريات. وقبل بدء المظاهرة عمدت السلطات إلى نشر العشرات من سيارات الشرطة في وسط المدينة.

وعندما بدأ المئات التجمع قامت القوات الأمنية بإطلاق الغاز المدمع والرصاص المطاطي عليهم لتفريقهم، كما منعت الصحفيين من استخدام كاميراتهم للتصوير.

اعتقال نواب وناشطين

وقامت قوات أمن الإقليم باعتقال 6 من نواب البرلمان العراقي إلى جانب عشرات الناشطين من حزب "الجيل الجديد" وعدد من الصحفيين، كما أفادت رئيسة كتلة "الجيل الجديد" في البرلمان العراقي سروة عبد الواحد بأنه تم اعتقال نائبة أخرى عن برلمان الإقليم في مدينة رانيا، ولاحقا أُفرج عن جميع النواب بعد بضع ساعات.

وأفاد بيان لحزب الجيل الجديد بأن 30 سيارة عسكرية مسلحة حاصرت مقر الحراك في السليمانية قبيل المظاهرة، وحمّل البيان "سلطة الإقليم وحزبي الاتحاد والديمقراطي (المسيطرين على الحكم في الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي) مسؤولية الحفاظ على حياة رئيس الحراك ونوابه وقيادييه، مؤكدا "أبلغنا السفارات والأمم المتحدة بما يحدث".

Security forces deploy during a rally called for by the New Generation Movement, a Kurdish opposition party, in Iraq's northeastern city of Sulaimaniyah in the autonomous Kurdistan region, on August 6, 2022. - Security forces in Iraq's autonomous Kurdistan region fired tear gas and rubber-coated bullets Saturday to disperse anti-government protesters and detained seven opposition lawmakers, an AFP journalist and an official said. (Photo by Shwan MOHAMMED / AFP)
قوات الأمن تواجه المظاهرة في السليمانية واستخدمت الغاز المدمع والرصاص المطاطي (الفرنسية)

وكان رئيس حراك "الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد كتب -في تغريدة في الأول من الشهر الجاري- أن الوضع في إقليم كردستان سيئ، وأن السلطات لا تقوم بمعالجة المشاكل بل تزيدها، مشيرا إلى أن الفساد والفقر والبطالة وصلت إلى ذروتها.

وأضاف أن "حكومة الإقليم لا تصغي إلى القوى المعارضة ولن تقوم بإجراء انتخابات جديدة. هل من خيار آخر أمامنا سوى التظاهر؟"

ويأتي قمع هذه المظاهرة في وقت يقيم فيه مناصرو التيار الصدري اعتصاما مفتوحا في محيط البرلمان العراقي لليوم العاشر على التوالي، بعدما اقتحموا المنطقة الخضراء المحصنة (وسط بغداد)، ويطالبون بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، والقصاص من الفاسدين، ورفض ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر : وكالات