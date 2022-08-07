شاهد.. لحظة هروب عضو الكنيست عن الليكود ووزير الأمن الداخلي السابق أمير أوحانا في سديروت مع صفارات الإنذار

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة هروب عضو الكنيست عن الليكود ووزير الأمن الداخلي السابق أمير أوحانا في سديروت مع صفارات الإنذار.

كما نشرت منصات إسرائيلية مقاطع فيديو وصورا توثق إجلاء عدد من سكان بلدة سديروت وغلاف غزة جراء سقوط صواريخ من قطاع غزة على البلدة.

وأظهرت الصور سكان المستوطنة وهم ينطلقون إلى الحافلات وسط حماية من عناصر الجبهة الداخلية الإسرائيلية.