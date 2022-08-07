شاهد.. طفلة ناجية من قصف منزلها في غزة توجه رسالة مؤثرة
7/8/2022
وجهت طفلة فلسطينية نجت من قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل ذويها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة رسالة مؤثرة في مقطع فيديو التقطه صحفي من أحد مشافي المدينة.
وقالت الطفلة في مقطع الفيديو -الذي صوره الصحفي هاني الشاعر- "أساسا اليهود مش دولة لأنهم بقصفوا الأطفال، ويمكن الآن قصفوا دارنا، وهما قصفوا دارنا هديك المرة في الحرب".
#شاهد |رسالة قوية من طفلة جريحة ناجية من قصف منزل برفح ..#غزة#فلسطين#GazaUnderAttack#غزه_تحت_القصف pic.twitter.com/RUPTgWEB5S
— الصحفي هاني الشاعر 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 (@JOURHANIALSHAER) August 6, 2022
ويظهر الفيديو إصابة الطفلة في جبينها، وعليها آثار دماء وغبار نتيجة القصف الإسرائيلي.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت عن ارتقاء 31 شهيدا -بينهم 6 أطفال و4 سيدات- وإصابة 265 شخصا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يوم الجمعة الماضي.
المصدر : وكالة سند