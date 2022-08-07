يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم خارج البرلمان العراقي للأسبوع الثاني، مؤكدين استمرارهم حتى تحقيق مطالب زعيم التيار مقتدى الصدر بحلّ البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة.

وعند مداخل مكان الاعتصام حُدّدت نقاط للدخول، حيث يخضع كل داخل للتفتيش خشية أن يكون حاملا للسلاح.

يقول أحد المعتصمين إن نشاطهم هذا جاء بناء على أوامر زعيمهم مقتدى الصدر، "وسنبقى هنا حتى لو استمر الاحتجاج سنوات، وسنواصل هذا الاحتجاج المفتوح حتى تلبية مطالب الزعيم مقتدى الصدر".

وقال آخر -وهو جالس داخل خيمة أقيمت بجوار البرلمان- إن الأحزاب الحاكمة مجبرة على تلبية دعواتنا لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مؤكدا أن ذلك هو مطلب الشعب وأن "لا سلطة فوق سلطة الشعب".

وأوضح أن اعتصامهم جاء لتأكيد التوجه الشعبي لإبعاد كل الجهات الفاسدة من المشهد الذي سيطرت عليه منذ 19 عاما.

وكان اعتصام الصدريين قد بدأ في 30 يوليو/تموز الماضي داخل البرلمان، إلى أن قرروا بعد أيام مغادرة مبنى البرلمان إلى محيطه.

وفاز الصدر بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان (73 من أصل 329) في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول، لكنه فشل في تشكيل حكومة أغلبية رغم تشكيله تحالفا مع أحزاب سنّية وأخرى كردية، في حين يتمسّك الإطار التنسيقي بحكومة توافق وطني كالمعتاد.

وسحب الصدر نوابه من البرلمان في يونيو/حزيران الماضي، ولجأ إلى ممارسة الضغط عبر الاحتجاجات والاعتصام الحالي في البرلمان مستفيدا من قاعدته الشعبية الواسعة.