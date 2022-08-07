بالفيديو.. سرايا القدس تبث مشاهد لصواريخ أطلقت صوب إسرائيل

بثت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) في فلسطين –مساء اليوم الأحد- مشاهد لـ"رشقات صاروخية أطلقت تجاه المدن والبلدات المحتلة".

وأضافت السرايا بتصريح عبر حسابها في تليغرام أن الصواريخ جاءت في إطار الرد على اغتيال القيادي خالد منصور.

وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلنت السرايا أنها استهدفت قاعدة بلماحيم وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت ومفلاسيم ومفتاحيم وجميع مستوطنات الغلاف المحاذية لغزة.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية اغتالت القيادي البارز في سرايا القدس خالد منصور أمس السبت في غارات جوية استهدفت منزلا مكونا من طوابق عدة بمدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وكان الاحتلال قد اغتال القيادي تيسير الجعبري في الخامس من أغسطس/آب 2022 بقصف استهدف شقة سكنية في الطابق السابع من مبنى برج فلسطين الواقع في شارع الشهداء (غربي غزة).

وأسفر التصعيد الإسرائيلي على غزة عن استشهاد 41 شهيدا بينهم 15 طفلا و4 نساء، بالإضافة إلى 311 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.